【うに好き必見】ウェンディーズ·ファーストキッチンの濃厚うにパスタ3種が登場♪

もちもち生パスタで人気の「ウェンディーズ·ファーストキッチン」から、うに本来の旨味を堪能できる新作が10月16日(木)に登場！「本気（ガチ）うに100%とうにクリーミーソース～セミドライトマト添え～」をはじめ、うに×たらこ、うにバターの全3種類がラインナップ。贅沢な素材を使いながらもお手頃価格で、まさに“ご褒美ランチ”にぴったりの高級パスタシリーズです♡

濃厚うにが主役♡至福の本気（ガチ）パスタ



本気うに100%とうにクリーミーソース～セミドライトマト添え～

看板メニューの「本気うに100%とうにクリーミーソース～セミドライトマト添え～」（1,290円）は、ミョウバン不使用のうにを贅沢に使用。

店舗で仕込む濃厚なうにソースが絡み合い、口いっぱいに広がる磯の香りが絶品です。

程よい酸味のセミドライトマトがアクセントになり、最後の一口まで飽きずに楽しめる贅沢な味わいに仕上がっています。

※イートイン限定商品です。

北海道発「ルタオ」から新作マドレーヌ♡香り豊かな「ロン ドゥミエル」が数量限定登場

うに×たらこ＆うにバターで味変を楽しんで♪



本気うに100%のうにたらこ

本気うに100%のうにバター

「本気うに100%のうにたらこ」（1,100円）は、うにの甘みとたらこの旨味が絶妙にマッチ。どこを食べても贅沢感が広がる一皿です。

さらに、「本気うに100%のうにバター」（930円）は、まろやかなバターがうにの香りを引き立て、クリーミーな味わいを楽しめます。

3種類ともすべて生パスタを使用し、もちもち食感がソースと相性抜群♡

秋のご褒美は“うに尽くしパスタ”で決まり♡



ウェンディーズ·ファーストキッチンの新作うにパスタシリーズは、10月16日(木)～2026年1月上旬までの期間限定販売。

オーダーごとに茹でたて・和えたてで提供されるこだわりの生パスタは、できたての美味しさをそのまま楽しめます。贅沢な素材と手作り感あふれる味わいで、秋のランチタイムをちょっと特別に。

うに好き女子には見逃せない限定メニューです♪