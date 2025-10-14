Image: miss.cabul / Shutterstock.com

AIにさらけ出し過ぎな人や組織が多すぎやしませんか…。

OpenAI（オープンエーアイ）が発表した最新の報告書は、チャットボットの不正利用防止とユーザーのプライバシー保護の狭間で綱渡りするAI企業の現状を浮き彫りにしています。

OpenAIの不正利用防止対策

報告書では、OpenAIが自社モデルが調査・阻止した詐欺やサイバー攻撃、政府関連の情報操作などの事例を紹介しています。

報告書は、チャットボットによる精神的危害への監視が強化されるなかで発表されました。今年だけでも、AIとやり取りの末に、自傷行為や自殺、殺人に至った事例が複数報告されています。

過去の開示資料と今回の新たな報告書は、OpenAIがさまざまな不正利用をどのように監視しているかを垣間見せています。

不正利用の具体例と調査の実態

2024年2月に｢社会への脅威｣の報告を開始して以来、OpenAIは利用規約に違反した40件以上のネットワークを特定し、活動を阻止したそうです。報告書では、直近の四半期に明らかになった新たな事例と、自社モデルの不正利用を検知・阻止する手法を詳しく紹介しています。

主な事例として、カンボジアを拠点とする組織的犯罪網が業務効率化（犯罪効率化？）のためにAIを使おうとした件を取り上げています。

また、ロシアが関与する政治的な情報操作活動を行なうグループが、他のAIモデル向けの動画生成用プロンプトを作成していたことも判明。

さらに、中国の政府関連アカウントが、ソーシャルメディア上の会話を監視する大規模システムの提案書をAIに作成させるなど、国家安全保障に関わる利用規約に違反した事例まであったりします。

どうしてわざわざアメリカの企業のAIを使ってそんなことをするんだ…。

プライバシー保護と不正利用対策の両立

OpenAIはこれまで、プライバシーポリシーのなかで、ユーザーが入力したプロンプトなどの情報を｢詐欺や違法行為、または悪用を防止するために」使用していると明言してきました。また、自動検知に加えて人の目による監視体制も組み合わせて、利用状況をチェックしているとしています。

しかし、今回の報告書では、OpenAIがどのように不正利用の防止とユーザー保護の両立に取り組んでいるのかについて、以前よりも少し踏み込んだ説明を試みています。

報告書には次のように記載されています。

一般的なユーザーの作業を妨げることなく脅威を効果的に検知・阻止するため、個々のやり取りではなく、不正利用者の行動パターンに焦点を当てて、慎重で知見に基づいたアプローチを採用しています。

精神的リスクへの対応と安全性の向上

同社は、国家安全保障にかかわる脅威の監視だけでなく、精神的苦痛を抱えるユーザーによるモデルの有害な利用に対処する方法についても概要を説明しています。

1カ月ほど前、同社はそうした事例にどう対応しているのかを説明するブログ記事を公開しました。記事は、コネチカット州で起きた殺害後に自殺した事件など、ChatGPTとのやり取りに関連していると報じられた暴力事件がメディアの注目を集めるなかで公開に至りました。

また、ユーザーが自傷行為をほのめかした場合、ChatGPTはそれに応じるのを避けて、ユーザーの感情に共感を示しながら、支援機関や現実世界で助けを得られる情報に誘導するよう訓練されているそうです。

一方、他者への危害を企てている可能性があるとAIが判断した場合、その会話は人の目によって審査されます。その結果、当該ユーザーが他者に差し迫った危険を及ぼす恐れがあると判断されると、法執行機関に通報できる体制になっているとのこと。

OpenAIは、ユーザーとの会話が長時間に及ぶとモデルの安全性パフォーマンスが低下する可能性を認めており、すでに安全対策の改良に取り組んでいると述べています。

私がChatGPTなら、OpenAIに辞表を提出します。