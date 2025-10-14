昨今、書籍や映画、ネット動画などを通じ、空前のホラーブームに。実はその恐怖の根底には、私たちの多くが知る「怪談」があるといえるでしょう。イザナミの祟り、四谷怪談、雪女、牛の首、口裂け女、生き人形、きさらぎ駅、そしてバックルーム……。もはや教養ともいえる怪談を、怪談の名手・吉田悠軌さんが厳選したのが『教養としての最恐怪談』です。今回その本より「四谷怪談」を紹介します。

夫から毒薬を盛られたお岩

かつて、お岩という哀しくも怖ろしい女がいた。

その夫である民屋伊右衛門）は希代の大悪人。実はお岩の父を殺害した犯人なのだが、それを隠して結婚し、男子をもうける。

しかし伊右衛門は隣家である伊藤喜兵衛の孫娘・お梅と結婚すべく、またもお岩を騙す。

喜兵衛と共謀し、産後の薬と偽ってお岩に飲ませたのは、顔が爛（ただ）れる毒薬だったのだ。

伊右衛門たちの裏切りを知ったお岩は、伊藤家に乗り込むべく鏡の前でお歯黒を塗り、髪をすく。しかしその体はもはや毒に蝕（むしば）まれきっていた。

髪がするりと抜け落ち…

赤子の泣き声が響くなか、櫛を入れるたびに髪がするりと抜け落ちていく。それにつれて腫れあがった顔も露わになる。



「……これが、わたしの、顔かいなぁ」

悶え苦しんだお岩は、倒れた拍子に置かれていた小刀が首に突き刺さり、絶命したのである。

彼女の死骸は、これも伊右衛門に殺された小仏小平という男とともに、一枚の戸板の裏表に縛られて濠に流されたのだった。

伊右衛門の母や仲間を殺しつくしたお岩

一方、祝言の盃をかわした伊右衛門とお梅だが、そこでお梅の顔がお岩へ、喜兵衛の顔が小仏小平へと変貌。狂乱した伊右衛門が二人を斬り殺すと、転がった生首はもとのお梅、喜兵衛に戻っていた。



その後、濠にいた伊右衛門のもとへ、お岩と小仏小平を縛り付けた戸板が流れ着く。

裏へ表へ戸板が返り、お岩と小仏小平の死骸が、それぞれ伊右衛門に恨み言を言いつのる。お岩の怨霊に追い詰められた伊右衛門は、僧侶の庵室にかくまわれる。

だが祈禱のかいなく、お岩は赤子を伴って伊右衛門の前に立ちはだかる。

伊右衛門の母や仲間を殺しつくしたお岩は、最後は鼠となって、逃げる伊右衛門にまとわりついた。そして追ってきた敵討ちの手により、伊右衛門は斬り殺されてしまうのだった。

モデルとなった逸話では…

――以上が「四谷怪談」と聞いて多くの人が思い出す、鶴屋南北の歌舞伎『東海道四谷怪談』のストーリーだ。しかしモデルとなった元の逸話はだいぶ筋が異なっている。

元ネタ『四ツ谷雑談集（ぞうたんしゅう）』のお岩は若い頃の疱瘡（ほうそう）で片目を失っている。

後妻をとりたい田宮伊右衛門たちの罠にはめられ、家を追い出されるところまでは似ているが、毒薬も殺人もなく離縁はスムーズに成立。

しかしその後、三番町の武家屋敷に奉公していたお岩は、知人づてに伊右衛門の卑怯な嘘を知る。怒り狂ったお岩は鬼のごとき形相で屋敷を飛び出し、四谷方面へと疾走。そして四谷見附から外濠の向こうへと渡り、西へと駆け抜けていったのだが……。

ここで、お岩の消息はぷっつりと途絶えてしまう。なぜか彼女は四谷左門町の田宮家に駆け込んでいないのだ。

お岩らしき老女が目撃され

そんなお岩が再び姿を現すのは15年も後のこと。ただこれも死霊なのか生きているのかが定かではない。



ここから伊右衛門やその妻子、関係者らが数年をかけて次々と病気にかかり死んでいく。

また伊右衛門の死後も、田宮家の養子や脇役たちが呪われていく様子が、長い年月をかけて延々と描写される。

こうして伊右衛門と仲間たちについては、個人どころかその家まで根絶やしにされたことが報告されるが、ここにおいてもなお、お岩の生死は明らかになっていない。それどころか終盤になって、お岩らしき老女が飯田町の坂（現在の九段下駅あたり）で目撃されるのだ。

目の潰れたところもお岩にそっくりの、生きていればこの年恰好になっているだろう痩せた女の物乞いが、坂の途中でなにごとかを喋っていたのだという。

はたしてお岩は憤死して果て、数十年にわたり怨霊として伊右衛門たちに祟っていたのか。いやそれは伊右衛門たちの勘違いであり、お岩は江戸の片隅で誰よりも歳老いて生きのびていたのだろうか。

もし後者だったとすれば、ずいぶん拍子抜けな話だと思うだろうか。いやむしろ、そちらのほうがより不気味な怪談だと思う人もいるのではないだろうか。

