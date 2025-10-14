TBSの火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の第2話が10月15日に放送予定です。

【写真】髪色を変えた鮎美

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）を原作とするドラマ。



（c）Natsuko Taniguchi/BUNKASHA

恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美を夏帆が演じ、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前」と思っている亭主関白思考な海老原勝男を竹内涼真が演じます。

2人は大学時代から交際し、同棲にも慣れ、順調に思えていたが…プロポーズ直後に別れてしまい…。本作は、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディです。



火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（c）TBS

第2話あらすじ

久々にすれ違ったものの、鮎美（夏帆）の存在に全く気が付かない勝男（竹内涼真）。

髪色を変えただけで自分に気付かない勝男に唖然としながら、鮎美は、勝男と別れようと思うようになったあのきっかけ――渚（サーヤ）と出会ってからの日々を、思い返していた。

美容院で担当になった渚から、「好きなものは何？」と聞かれた鮎美は、これまで自分が「何が好きか」より「どうしたら好かれるか」を優先して物事を選択してきたことに気が付く。

かくして勝男と別れて自分自身の人生を生き始めた鮎美だが、ある日、ひょんなことから酒屋さんの店員・ミナト（青木柚）から声をかけられて…。

一方、相変わらず鮎美を引きずり悶々とした日々を過ごしていた勝男。

会社の後輩・南川（杏花）からマッチングアプリを勧められるも、鮎美のような女性はそんなところにはいない！と拒否し、価値観の違いで南川と対立する勝男だったが、あることをきっかけにマッチングアプリへの興味を示しだし…。

＜番組概要＞

［タイトル ］ 火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』

［放送日時 ］ 2025年10月7日（火）スタート 毎週火曜よる10:00〜10:57

［スタッフ］

製作：TBSスパークル、TBS

原作：谷口菜津子「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（ぶんか社「comicタント」連載）

脚本：安藤奎

プロデューサー：杉田彩佳、丸山いづみ

演出：伊東祥宏、福田亮介、尾本克宏

編成：関川友理

［出演者 ］夏帆、竹内涼真

中条あやみ、青木 柚、前原瑞樹、サーヤ（ラランド）、楽駆、杏花、池津祥子

菅原大吉

［公式サイト］https://www.tbs.co.jp/antaga_tbs/

［公式X］ @antaga_tbs

［公式Instagram ］ antaga_tbs

［公式TikTok ］@antaga_tbs