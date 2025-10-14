関関同立の中で「最もネームバリューが高いと思う大学」ランキング！ 2位「立命館大学」、1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜2日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、関関同立の大学に関するアンケートを実施しました。
その中から、「関関同立の中で最もネームバリューが高い」と思う大学ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「立命館大学卒業のスポーツ選手や芸能人などが多いから」（30代男性／兵庫県）、「学業だけでなくスポーツの分野でもレベルの高い学生がいます」（70代男性／広島県）、「テレビのクイズ系の番組でもよく、名前が取り上げられるイメージが強いため」（30代女性／長崎県）といった声が集まりました。
回答者からは「関関同立の中で1番偏差値が高いから」（20代男性／大阪府）、「出身有名人が多いので」（20代女性／岩手県）、「関西私立トップの伝統校で、学力層・ブランド力ともに高いから」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
