「幸せな空間でした」加藤夏希、4人の子どもとサンリオピューロランド満喫！ 「なっちゃん可愛すぎる」
俳優の加藤夏希さんは10月13日、自身のInstagramを更新。家族でサンリオピューロランドを訪問したことを報告し、ファンの注目を集めています。
【写真】サンリオピューロランド満喫の加藤夏希＆子どもたち
加藤さんは投稿で、「キティちゃん(声)もファンだし、マイメロちゃんも一緒に住んでたから愛着がとってもあって」とサンリオへの思いをつづり、最後には「何より幸せな空間でしたー」と、楽しい時間を満喫したことを伝えています。
ファンからは、「素敵な写真ですね」「サンリオピューロランド楽しかったでしょうね」「可愛いお弁当。とても美味しそう。なっちゃん可愛すぎる」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
サンリオ愛炸裂加藤さんは「久しぶりに行きました」とつづり、7枚の写真を投稿。1枚目には、「キキララ」の愛称で知られるリトルツインスターズが描かれたカップを持つ加藤さんの姿が写っています。また、ほかの写真では、園内で楽しめるマイメロディなどの人気キャラクターを模したフードや、4人の子どもとフォトスポットを楽しむ様子も。
2025年はマイメロ＆クロミのアニバーサリー！サンリオピューロランドでは12月31日まで、マイメロディの50周年とクロミの20周年を記念した「My Melody & Kuromi Anniversary Party」が開催されています。おそろいの衣装や特別デコレーション、限定グッズなど、2人の世界観を存分に楽しめる内容です。さらに、フォトスポットやスペシャルライブも用意されており、ファン必見のイベントとなっています。
