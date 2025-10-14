『たまごっち』×「築地銀だこ」がコラボ！ オリジナルステッカー付き「だんらんパック」が登場
「築地銀だこ」は、10月20日（月）から、Nintendo Switch／Nintendo Switch 2対応ゲームソフト『たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま！』とのコラボキャンペーンを、全国の店舗で実施する。
【写真】どっちもかわいい！ オリジナルステッカー全2種のデザイン
■持ち帰り専用商品も用意
今回開催されるのは、「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま！」の無料アップデート「たこやきやさん」の開店を記念したキャンペーン。
「築地銀だこ」としては初となる“たこやきやさん”同士の本コラボでは、持ち帰り専用の「だんらんパック」を、たまごっちたちの“笑顔だんらんのひととき”を表現したオリジナルデザインで提供する。
また、「たこ焼（ソース）」に加えて好みの定番トッピング商品2種を選べる「プチプチおみせっち わいわいパック」も用意。
さらに、「コラボだんらんパック」を1点購入すると、オリジナルステッカーが全2種の中から1枚もらえる、ファンにはたまらない企画となっている。
【写真】どっちもかわいい！ オリジナルステッカー全2種のデザイン
■持ち帰り専用商品も用意
今回開催されるのは、「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま！」の無料アップデート「たこやきやさん」の開店を記念したキャンペーン。
また、「たこ焼（ソース）」に加えて好みの定番トッピング商品2種を選べる「プチプチおみせっち わいわいパック」も用意。
さらに、「コラボだんらんパック」を1点購入すると、オリジナルステッカーが全2種の中から1枚もらえる、ファンにはたまらない企画となっている。