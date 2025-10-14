¥Ü¡¼¥¤¥º¿·ÂÎÀ©¤Î¡È»î¶âÀÐ¡É¡Ä¡Ö¥á¥Ë¥³¥ó¡¦ÃæÆü¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡×¤¬18Æü³«Ëë¡¡Åì³¤Ãæ±û¤Ï¹â²¬¤È·ãÆÍ
¡Ö¥á¥Ë¥³¥ó¡¦ÃæÆü¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ Âè20²óÆüËÜ¾¯Ç¯ÌîµåÃæÆüËÜ½©µ¨Âç²ñ¡×¤Ë¾®³Ø11¡¢Ãæ³Ø64¥Á¡¼¥à»²²Ã
¡¡¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¤Î³Æ¥Á¡¼¥à¤¬¡È¿·ÂÎÀ©¡É¤ÇÎ×¤à¡Ö¥á¥Ë¥³¥ó¡¦ÃæÆü¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ Âè20²óÆüËÜ¾¯Ç¯ÌîµåÃæÆüËÜ½©µ¨Âç²ñ¡×¤Ï¡¢18Æü¤Ë´ôÉì¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯Ìîµå¾ì¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£¾®³ØÀ¸¤ÎÉô¤Ë11¥Á¡¼¥à¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÎÉô¤Ë64¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È·Á¼°¤ÇÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Ãæ³ØÉô¤Ç¤Ï¡¢Á°Ç¯Í¥¾¡¤ÎÅìÌ¾¸Å²°¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ê°¦ÃÎ¸©Ãæ±û¡Ë¤ÈÄÅ¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ê»°½Å¸©¡Ë¤¬½éÀï¤ÇÂÐÀï¡£3·î¤Î½Õµ¨Á´¹ñÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿°¦ÃÎÈø½£¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ê°¦ÃÎ¸©À¾¡Ë¤Ï¾¾ºå¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ê»°½Å¸©¡Ë¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£º£²Æ¤ÎÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¢¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤¿Åì³¤Ãæ±û¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ê°¦ÃÎ¸©Ãæ±û¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¹â²¬¥Ü¡¼¥¤¥º¡ÊËÌÎ¦¡Ë¤¬Ä©¤à¡£
¡¡¾®³ØÉô¤Ç¤Ï¡¢Á°Ç¯²¦¼Ô¤Î°ðÂôÃæ±û¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ê°¦ÃÎ¸©À¾¡Ë¤¬¡¢¿·¾ë¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ê°¦ÃÎ¸©Åì¡Ë¤È»ÍÆü»Ô¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ê»°½Å¸©¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤È19Æü¤ËÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï8·î¤ËÃæ³Ø3Ç¯À¸¤¬°úÂà¤·¡¢2Ç¯À¸¼çÂÎ¤Ø¤È°Ü¹Ô¡£¿·¥Á¡¼¥à¤ÇÎ×¤à¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÀê¤¦»î¶âÀÐ¤È¤â¤Ê¤ë¡£Í½ÄêÄÌ¤êÂç²ñ¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢¾®³ØÉô¤Ïº£·î25Æü¡¢Ãæ³ØÉô¤Ï11·î1Æü¤Ë·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë