仕事場にも着物にも「小豆洗い」を

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」で、郄石あかり(22)＝宮崎県出身＝が身に付けている猴轍グッズ瓩注目を集めている。

郄石が演じているのは、没落士族の娘・松野トキ。貧乏脱出のためにお見合いするトキが望んだ相手は「怪談好きの人」。家族と話しているうちに「武士で働き者の小豆洗い」が良いということになり、怪談好きの士族、銀二郎（寛一郎）と結婚した。

機織り工場で働くトキは、自分の席に小豆洗いの絵を飾り、着物には小豆洗いの根付をつけているほどの「小豆洗い推し」。番組公式インスタグラムは、この根付について「持ち道具担当のスタッフによる手作りの一点もの。郄石さんもお気に入りのアイテムです」と明かし、写真を公開した。

「小豆洗い」の根付と絵を持つ郄石あかり

​​​​​​（インスタグラムasadora_bk_nhkより）

スタッフ手作りの「小豆洗い」の根付と絵

（インスタグラムasadora_bk_nhkより）

視聴者からは「オシャレですね」「凄い！手作り小道具」「可愛すぎる！座長も小豆洗いも」「もう、これは推し活ですね！」「旦那さんを想いながら仕事に励むおトキちゃんの姿がいじらしかったです」「商品化してほしい」と反響が寄せられている。

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。