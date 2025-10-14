¡Ö¤ï¤º¤«¿ôÉÃ¸å¤Ë¡Ä¡×½÷À¤Ëà¿ÀÂÐ±þáÂçÃ«æÆÊ¿¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö¥±¥¬¤¬Ìµ¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¸Ø¤ê¡×
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò³À´Ö¸«¤ëà¿ÀÂÐ±þ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬ÏÓ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«¿ôÉÃ¸å¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£æÆÊ¿¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢à¿ÀÂÐ±þ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤äNFL¡¦¥é¥à¥º¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¥¥ã¥ê¡¼¡¦¥¸¥ç¥ë¥À¡¼¥Î¤µ¤ó¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¤¬¶á¤¯¤ÇË¾±ó¥ì¥ó¥º¤ò¹½¤¨¤ë¥¸¥ç¥ë¥À¡¼¥Î¤µ¤ó¤ò¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¡¢À¼¤ò¤«¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¤ë¥¸¥ç¥ë¥À¡¼¥Î¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¤Ê¤ª¥¸¥ç¥ë¥À¡¼¥Î¤µ¤ó¤Ë²ø²æ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥±¥¬¤¬Ìµ¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¡ÁÇÅ¨¤Ê½Ö´Ö¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¥À¥°¥¢¥¦¥È¤Î´ñÀ×¡×¡Ö¤¹¤´¤¤!¤È¤Æ¤â¥¯¡¼¥ë¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¤¡ª¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼&¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£