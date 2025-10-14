「韓国と日本の違いは？」パラグアイ指揮官に質問が飛ぶ。日本と２−２で引き分けた後、ブラジルに０−５で大敗した韓国と対戦
対戦国被りは続く。やはり比較は避けられないか。
日本代表は10月14日、ブラジル代表と東京スタジアムで国際親善試合を戦う。同日、韓国代表はパラグアイ代表と対戦。４日前に日本はパラグアイと２−２で引き分け、韓国はブラジルと０−５で敗れており、相手を入れ替えて今月２戦目に臨む形だ。
こうした状況を受け、パラグアイを率いるグスタボ・アルファロ監督が韓国戦の前日会見に出席した際、「あなたたちは先に日本と親善試合を行なった。韓国と日本の違いは何？」という問いが飛んだようだ。
韓国メディア『MKスポーツ』によれば、63歳のアルゼンチン人指揮官は、こう答えている。
「試合の準備時間は多くなかった。長距離移動による疲労があり、日本戦後の選手の回復も必要だ。韓国戦を準備する上で容易ではない状況だ。韓国は組織力に優れたチームで、フィジカル的に優れており、攻撃では直線的な展開を見せる。今日の練習ではフィジカル的な部分に対応する予定だ。雨の天候とピッチの状態も考慮する。明日の試合は細かい部分に注意を払うつもりだ」
アルファロ監督が、日韓の違いに明確に言及することはなかった。兎にも角にも、日本戦同様に全力で臨む覚悟だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
