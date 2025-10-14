こどもや子育てにやさしい社会づくりを進めようと全国各地で開催されている「こどもまんなかアクションリレーシンポジウム」が10月13日、静岡県三島市の日清プラザ・イトーヨーカドー三島店で開かれました。

【写真を見る】こどもや子育てにやさしい社会をー俳優・杉浦太陽さんも参加しトークショーやディスカッション＝静岡・三島市

このイベントは、こども家庭庁が地域全体で子育て家庭を支えようという取り組みで、「こどもまんなか」の応援サポーターを宣言した三島市で開かれました。

初めに、こども5人のパパで「イクメンオブザイヤー」なども受賞している俳優でタレントの杉浦太陽さんのトークショーが開かれました。

＜杉浦太陽さん＞

「いまは第五子が生まれて『人数多いね』と言われるけど、長女が高校3年生なので戦力になってくれたりする。みんなでチーム育児って感じがしますね」

杉浦さんは『子育てはチームプレイだ』と題し、家事・育児・仕事の三刀流を乗り切っている“太陽パパのトリセツ”を披露しました。

続いて三島市内の子育て中のパパや、こども家庭庁の担当者が加わったパネルディスカッションも行われ、家庭が地域などとつながりみんなで支え合う子育てについて意見を交わしました。