◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦 ドジャース2−1ブリュワーズ(日本時間14日、アメリカンファミリー・フィールド)

ドジャースの佐々木朗希投手がポストシーズンで初失点しました。

メジャー1年目の佐々木投手は、シーズン序盤に肩のケガで離脱。最終盤にリリーフとしてメジャー復帰して以降、レギュラーシーズン2試合、ポストシーズン4試合に登板し、無失点を継続していました。特に、ポストシーズンでは、5回1/3を投げて、わずか1安打、無四球、無失点、2セーブと好成績で新守護神として力を付けていました。

この日、先発のブレーク・スネル投手が8回、被安打1、無失点に抑える好投から、2点リードの9回に継投したのは3イニングを投げたフィリーズ戦から中3日となる佐々木投手。四球とヒットで1アウト2、3塁のピンチを背負うと、続くジャクソン・チョウリオ選手に犠牲フライを打たれ、1点を失いました。

その後、四球を与えたところでロバーツ監督がベンチから出てきて降板を告げます。継投したブレーク・トライネン投手が試合を締めドジャースは勝利。しかし佐々木投手の顔には笑顔が見られませんでした。

佐々木投手は0回2/3を投げ、被安打1、2与四球、1失点の成績でした。ここまで160キロ超えを連発していた佐々木投手でしたがこの日の最速は99.3マイル(159.8キロ）でした。