ドジャースの山本由伸投手が記者のまさかの質問にニヤリとしました。

リーグ優勝決定シリーズ第2戦で先発予定の山本投手は前日会見に出席。

ブリュワーズとの一戦については「ミルウォーキーの打線はすごく繋がりがありますし、いいところで本塁打が出たり、本当にいい打線なのは間違いないんですけれど、なんとしても負けるわけにはいかない。とにかくチームが勝てるように全力で投げたいと思います」と意気込みました。

そしてその直後の質問で記者から「Why did you change your hair?」と現地記者に聞かれた山本投手はすぐに意味を理解し、にやりと口元を緩ませます。

山本投手は敵地・ミルウォーキーに旅立つ様子がチームのSNSで投稿されると、いままで茶色だった髪色を黒に変更。その初お披露目にネットはざわついていました。

「まぁ、本当にこんなところで話させていただく話では全くございませんけれど」と照れた様子で話し始めた山本投手。「前回はちょっと明るめにしていたので、なかなか美容院に行けるタイミングがなくて、かなり伸びて明るくなっちゃったので、少し暗めにして」と真面目に答える自分におかしさを感じたのか「へへへへへ」と笑いました。

最後は記者に「質問ありがとうございます」と丁寧にお礼を言いました。