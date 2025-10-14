大リーグのナ・リーグ優勝決定シリーズで、ドジャースと戦うブルワーズを率いるのは、パット・マーフィー監督（６６）だ。

人心掌握にたけ、発言はユーモアにあふれている。

２０２４年シーズンから、ブルワーズの指揮を執る。取材対応では記者と交流するのが恒例で、１２日の記者会見では大勢の日本メディアをその場に立たせ、自己紹介を促した。その後、初対面の米メディアにも同様に名前を聞いた。その理由は「この場が明るくなるからだ」。実際、会見場は和やかな雰囲気になった。

質疑での回答もユニークだ。投手・大谷について問われると、ドジャース投手陣の名前を次々に挙げた。１００マイル（約１６１キロ）超の速球と鋭く落ちるスプリットを武器に、ポストシーズンでは救援で大活躍する佐々木については「不公平だ。リーグに申し立てて、彼を出場停止にできないか試してみるつもりだ。何とかして彼を追い出す方法はないか？」と冗談を交えた。

ブルワーズは、積極的な走塁やそつのない攻撃、安定感のある投手力が強みだ。マーフィー監督は今季、チームをレギュラーシーズンでメジャー最高勝率に導いた。カブスとの地区シリーズでは、オープナーを採用した第５戦でレギュラーシーズン３０セーブのメギルを先発させるなど、印象的な采配を振るった。ドジャースにとって、そう簡単に攻略できる相手ではなさそうだ。（平沢祐）