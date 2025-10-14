CUTIE STREET、初の全国ツアーで4万8000人動員 ファイナルで見せた“きゅーてすと”との絆
アイドルグループ・CUTIE STREETが12日と13日の2日間、横浜・ぴあアリーナMMでグループ初となる全国ツアー『1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025「CAN'T STOP CUTIE」』のファイナル公演を開催した。全国12都市15公演を巡った今回のツアーでは、約4万8000人を動員。ツアーラストの横浜2公演には1万8000人のファン“きゅーてすと”が駆けつけ、デビュー1周年を祝った。
【ライブ写真】全国ツアー最終公演でファンを魅了したCUTIE STREETメンバーのソロショット
オープニングでは、全国を巡ってきた8人を目覚めさせるようファンに呼びかける映像が流れ、会場にメンバーの名前が響きわたる。ファンの声に応えるように8人が登場すると、場内は大歓声に包まれた。デビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」で幕を開け、「ひたむきシンデレラ！」「きゅーすとのうた」「ラブトレ」など、CUTIE STREETらしい“かわいさ全開”のパフォーマンスで一気に観客を引き込んだ。
MCでは川本笑瑠が「無事にツアーファイナルを迎えられてうれしい」と語り、メンバー間で人狼ゲームが流行していたことなどを明かし、和やかなムードに包まれた。後半では、キレのあるダンスが光る「チョットヒトサジ」、力強い表現で魅せた「解」、「daylight」など、これまでとは異なるクールな一面も披露。1年で培った表現力が感じられる成長を見せた。
ライブの途中には、“カワイイ”を証明するチャレンジ映像が流れ、三輪車でのドーナツ食い競争や足つぼマットでのパラパラダンスなどユーモアたっぷりの企画でファンを楽しませた。大声援を受けてメンバーが再登場すると、「ちきゅーめいくあっぷ計画」や「かわいいさがしてくれますか？」「キューにストップできません！」など人気楽曲を連発。ステージ上の8人は次々と衣装チェンジしながら多彩な演出で魅せた。
その後も「ハルフレーク」「多元幸福論」とバリエーション豊かなセットリストが続く。MCでは真鍋凪咲が、ポップで転調の多い新曲「ぷりきゅきゅ」の初披露を報告。初披露とは思えないほどの盛り上がりを見せたあと、続けて「モアベリサマー」「ハッピー世界！」で一気にラストスパートへ。川本が「みんな本当にこのステージに連れてきてくれてありがとう！」と叫ぶと、客席から大きな拍手と歓声が沸き起こった。
ステージ中央に立った佐野愛花は「この1年でたくさんのきゅーてすとに出会えて、いろんな景色を一緒に見られた。そんな日々が宝物」と語り、本編ラスト曲「ハロハロミライ」へ。〈たくさんの坂を登りここに来れたよ〉という歌詞に重なるように、古澤里紗が感極まって涙を流す姿も。増田彩乃がそっと支え、8人で最後まで歌いきる姿に、客席も大きな感動に包まれた。
アンコールでは、メンバー1人ひとりがファンへの手紙を朗読。板倉可奈は「不安だったけど、ツアーが始まったら楽しくて、毎公演が新鮮だった」と語り、梅田みゆは「パフォーマンスでも気持ちの面でもついていくのに必死だったけど、最強の7人がいたから頑張れた」と、メンバーへの想いを打ち明けた。桜庭遥花は「不安なときにピンクのペンライトを見つけて心強かった」と感謝を伝えた。
そして、1周年記念ソング「Shooting Star」を初披露。この1年で積み重ねた挑戦と成長を象徴する楽曲で、8人は全身で“これからも輝き続ける”決意をパフォーマンスに込めた。
最後には、「かわいいさがしてくれますか？」と、グループの代表曲「かわいいだけじゃだめですか？」を披露。後者は、結成時からの歩みを支えてきたファンとともに作り上げた集大成ともいえる1曲で、客席には撮影用のスマートフォンが多く掲げられた。
約2ヶ月にわたって開催されたCUTIE STREET初の全国ツアー。その道のりは決して簡単ではなかったが、8人と“きゅーてすと”が手を取り合って作り上げた光景は、CUTIE STREETたちの未来に確かな希望を刻んだ。
なお、新曲「Shooting Star」はきょう14日に配信開始。さらに、来年2月にはファンクラブツアーの開催も決定している。
■セットリスト
M01. かわいいだけじゃだめですか？
M02. ひたむきシンデレラ！
M03. きゅーすとのうた
M04. ラブトレ
M05. チョットヒトサジ
M06. 解
M07. daylight
M08. ちきゅーめいくあっぷ計画
M09. かわいいさがしてくれますか？
M10. キューにストップできません！
M11. ハルフレーク
M12. 多元幸福論
M13. ぷりきゅきゅ
M14. モアベリサマー
M15. ハッピー世界！
M16. ハロハロミライ
＜アンコール＞
EN01. Shooting Star
EN02. かわいいさがしてくれますか？
EN03. かわいいだけじゃだめですか？
