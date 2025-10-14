◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦 ドジャース2―1ブルワーズ（2025年10月13日 ミルウォーキー）

ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地で始まったブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第1戦に勝利。2点リードの9回に佐々木朗希投手（23）がつかまって1点差に迫られたが、逃げ切った。

先発したスネルが8回1安打無失点。ポストシーズン自己最多となる10奪三振と圧巻の投球でブルワーズ打線を寄せ付けなかった。

ところが2―0の9回に登板した“新守護神”佐々木朗希が1死からコリンズを四球で歩かせると、次打者の代打・バウアーズにエンタイトル二塁打を許し二、三塁のピンチを招いた。続くチョウリオの中犠飛で1点差に迫られると、なおも2死三塁でイエリチに四球を与えたところで降板。後を継いだトライネンがコントレラスにも四球を与え、2死満塁にピンチを広げたが、最後はチュラングを空振り三振に仕留め、1点差で逃げ切った。

薄氷勝利にSNS上でも「トライネンを信用し続けたロバーツの勝利。監督の差で勝った試合。佐々木朗希がこうなったときのバックアップを考えていた。これはすごい。恐れ入った。私は素人だ。ロバーツはプロ中のプロ」「打たれたかー佐々木朗希 まあ、とにかく勝てた！！トライネン、ありがとう！！」「サンキュートライネン てか打たれても今日はお前悪くない」「トライネンナイスだよ」とシーズン終盤に不安定だったトライネンに感謝する声が寄せられた。