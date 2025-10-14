いよいよ学生駅伝のシーズンが到来。その先陣を切って、第37回出雲駅伝が10月13日に島根県出雲市で開催されました。出雲大社正面鳥居前（勢溜）をスタートし出雲ドーム前にフィニッシュする6区間45.1kmで行われ、前半は目まぐるしく首位が入れ替わる、スピーディーなレースが繰り広げられました。

この"スピード駅伝"を制したのが、前回覇者の國學院大學でした。

「我慢するところ、勝負するところと、チームの戦術をみんなが理解して戦ってくれた。もっと接戦になると思っていたが、野中（恒亨、3年）の快走っていうプラスアルファがあって、余裕を持って上原（琉翔、4年）が走れた」前田康弘監督が、選手たちをこう称えたように、2位の早稲田大学に38秒の大差をつける完勝で連覇を成し遂げました。

序盤は耐える展開。1区の青木瑠郁選手（4年）が区間5位、2区の尾熊迅斗選手（2年）が区間6位で走り、2区を終えた時点でトップと24秒差の5位で凌ぎました。

反撃に転じたのは3区から。前田監督が"サプライズ"と称賛したのが3区の野中選手の快走でした。「正直、留学生には勝てないと思っていたので"繋ぎ"の意識でいましたが、前田監督からは『流れを変えてこい』と言われていました」そんな指揮官の期待に見事に応えて、城西大学のヴィクター・キムタイ選手（4年）には先行を許したものの、野中選手は留学生らが集うエース区間で区間2位と好走。創価大学のスティーブン・ムチーニ選手や東京世界選手権10000m11位のグラハム・ブランクス選手（アイビーリーグ選抜）を突き放して、一気に2位まで押し上げました。

さらに4区では辻原輝選手（3年）が区間新記録を打ち立てる激走を見せます。当初は辻原選手を2区に起用するプランもあったと言いますが、風向きを考慮し、追い風となる4区に抜擢しました。「攻めの区間を4区、5区で設けたほうが勝つ確率は上がるかなと思いました」という前田監督の戦略がずばり的中。辻原選手でついに先頭を奪うと、5区の高山豪起選手（4年）も区間2位と好走し、2位を大きく突き放し、39秒もの貯金を作ってアンカーの上原選手にタスキをつなぎました。

上原選手は、今夏ドイツで行われた大学生世界一を決めるFISUワールドユニバーシティゲームズに日本代表として出場し、ハーフマラソンで銅メダルを獲得した実力者。チームの主将を務めており、前田監督も絶大な信頼を寄せる選手です。「しっかりキャプテンらしい走りをしてくれました」と前田監督も評価した通り、中盤で早稲田大学の工藤慎作選手（3年）に詰められながらも、最後は突き放して連覇のフィニッシュテープを切りました。「他大学の強さも分かっていた中で、うちとしては自分たちのレースをするだけでした。それが今日はしっかりできて、優勝という形につながったので、本当に自信がついたというか、良い流れが作れた駅伝だったと思います」主将の上原選手がこう振り返るように、チームとしても、最良の形で大学駅伝シーズンのスタートを切りました。

今夏は昨季以上に練習量をこなしてきたといいます。距離が延び、区間数が増える全日本大学駅伝や箱根駅伝でこそ、國學院大學は本領を発揮しそうなチームです。「全日本ではもう一回、日本一を獲りに行く。箱根に向けた取り組みも、年間で"山（5区、6区）"をちゃんと考えてやっていますので、それを箱根で証明したいと思います」昨年度は出雲と全日本で優勝し、大学駅伝三冠に王手をかけながらも、箱根駅伝は山で苦戦し3位に終わっています。「全日本や箱根で（今回の出雲と）同じような結果になるかと言ったら、そんな簡単なものではない」と認めつつも、前田監督は今後の駅伝に自信をのぞかせていました。