テレビ朝日系「深夜のダイアン」が１３日に放送され、ダイアン・ユースケ、津田篤宏が出演した。

この日は「傑作選」。ダイアンと長年親交の深い千鳥・大悟、ノブのトークを公開した。

ユースケは若手時代の大悟を回想。「当時から肝が据わっているじゃないですか？大悟さんが。俺、一回、全然、若手のときに、大阪ミナミのクラブに大悟さんと行ったら。黒くてゴツくて（両腕に）タトゥーが入ってて、（髪が）コーンロウみたいな（人物が）『おい、大悟！』とか。全然知らん奴が。それが、結構しつこかったんすよ」と振り返った。

ユースケは「そんなん、めちゃくちゃ怖いやん…。でも、大悟さんは、『おい？連れちゃうからな？』と言うんですよ。『連れちゃうから、あんまり話しかけてくんなよ？』みたいな。なんで、そんなこと言うの？絶対、そいつの方が強いし、いざ喧嘩になったら、たぶん負けるのに…」と回想した。

大悟は、苦笑しながら「今なら全然。『ああ、はい』って言うけど。そのときやからやろ？」と血気盛んだった若手時代を振り返っていた。