¥¨¥Ð¡¼¥¹Ä®ÅÄ¡¡¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î¾Þ¶â¼è¤êÊ¬¡Ö£±£¹ÂÐ£±¡×¤À¤Ã¤¿¡ª ¤¤Ã¤«¤±¤Ï¹ç¥³¥ó
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¨¥Ð¡¼¥¹¡×¤ÎÄ®ÅÄÏÂ¼ù¡Ê£³£³¡Ë¤Èº´¡¹ÌÚÎ´»Ë¡Ê£³£²¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÂç¸ç¤Î·Ý¿ÍÎÎ¼ý½ñ¡×¤Ë½Ð±é¡£¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÎÍ¥¾¡¾Þ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥Ð¡¼¥¹¤Ï¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¡¢¡Ö£Á£Â£Ã¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç¤Ï²¦¼Ô¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¨¥Ð¡¼¥¹¤Î¥Í¥¿¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ä®ÅÄ¤Ï¡Ö¾Þ¶â¤È¤«¤â¡Ê³ä¹ç¤¬¡Ë£±£¹ÂÐ£±¡×¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¤â¤é¤¦¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¾Þ¶â¤Î³ä¹ç¤¬£±£¹ÂÐ£±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±¤ò¡Ö¤À¤¤¤ÖÀÎ¤Ë¡¢Ä®ÅÄ¤¬¹ç¥³¥ó»°Ëæ¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥Í¥¿¹ç¤ï¤»Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¥Í¥¿¤â½ñ¤«¤Ê¤¤¾å¤Ë¡¢¥Í¥¿¹ç¤ï¤»¤Ë¤âÍè¤Ê¤¤Ä®ÅÄ¤ËÂÐ¤·¡Ö£Í¡½£±¤È¤«¤ÎÍ¥¾¡¤·¤¿¾Þ¶â¡¢£±£¹²¶¤Ë¤¯¤ì¡£¤Ç¡¢¤ªÁ°£±¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¹ç¥³¥ó¹Ô¤±¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤È¤«¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤«¤é¡Ö¹ç¥³¥ó¼è¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¡Ö¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¾Þ¶â¤Î³ä¹ç¤¬£±£¹ÂÐ£±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä®ÅÄ¤Î¹ç¥³¥ó¤Î¤¿¤á¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ä®ÅÄ¡££Á£Â£Ã¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿£±£°£°Ëü¤ÎÍ¥¾¡¾Þ¶â¤Ï¡Ö¡Êº´¡¹ÌÚ¤¬¡Ë£¹£µ¡ÊËü¡Ë¤È¡ÊÄ®ÅÄ¤¬¡Ë£µ¡ÊËü¡Ë¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¡Ø²¿¤Ë¾Þ¶â»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£