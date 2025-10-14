◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦 ブルワーズ１―２ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）がＰＳで日本人選手初となる快挙を記録した。１３日（日本時間１４日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦の敵地・ブルワーズ戦で、２点リードの９回の場面に中３日で救援登板し、２／３回を１安打１失点、２四球で最速は９９・３マイル（約１５９・８キロ）。メジャー復帰後初失点を喫し、９回２死一、三塁の場面で無念の途中降板となったが、ホールドがついた。佐々木はＰＳ５試合で１ホールド、２セーブ。ＰＳでセーブとホールドの両方を記録したのは日本人初となった。

ＰＳは試合前の時点で４試合で２セーブ、防御率０・００と完璧な投球を見せるなど安定していた佐々木だが、１死からは救援でのメジャー復帰後初となる四球を与え、続くバウアーズには中越えのエンタイトル二塁打を許して、１死二、三塁のピンチを招いた。チョウリオに中犠飛で１点差とすると、２死三塁からイエリチに四球を与え、無念の途中降板となった。それでも、３番手右腕トライネンが無失点で切り抜けた。

佐々木は前回登板となった９日（日本時間１０日）の地区シリーズ（Ｓ）第４戦（５回戦制）の本拠地・フィリーズ戦では同点の８回から、守護神としては異例の３イニングを３６球で完全投球。延長１１回サヨナラ勝ちにつなげ、３勝１敗でのリーグ優勝決定Ｓ進出の立役者となった。その試合後に朗希は「ホッとした気持ち。シーズンで（活躍）できなかった分、残された期間で仕事はできている。自分らしく投げられていることに喜びを感じる」と、充実感をにじませていた。