ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１４日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で「次の総理は誰に？カギ握る玉木氏 各党協議『小泉氏防衛相』報道も」が３位になったことを伝えた。

このニュースは、国民民主党の玉木雄一郎代表が１３日に首相指名選挙での野党候補一本化を巡り立憲民主党の野田佳彦代表から呼びかけられた党首会談に応じる意向を表明したもの。

さらに番組では、玉木氏はまず課題の整理が必要だとして、１４日にも立民、国民、維新の幹事長による会談が行われることを伝えた。また、国民は自民党とも幹事長会談を行う予定であることも報じた。

また、番組では１４日付「読売新聞」が自民党の高市早苗総裁が首相に就任した場合、小泉進次郎農水相を防衛相、林芳正官房長官を総務相に起用する方向で調整に入ったと報じたことを伝えた。

このニュースを報じる際に総合司会を務める安住紳一郎アナウンサーは「国民民主党、２７議席もっていますが、どうやら、この国民民主党がどこに行くか？で大勢が判明する…そんなような状況なのかもしれません」などと指摘。さらに「永田町の混乱が続いています」と伝えていた。