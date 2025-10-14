◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦 ブルワーズ１―２ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャースがあわやの場面を切り抜けての勝利にネットは安どだ。

ドジャースは１３日（日本時間１４日）、ナ・リーグ優勝決定戦第１戦の敵地・ブルワーズ戦で接戦を制して白星発進した。大谷翔平投手（３１）は２打数無安打、３四球（２申告敬遠）で地区シリーズから今季ワーストの１６打席連続無安打となった。２点リードの９回は佐々木朗希投手（２３）が登板し、２四球１安打で１点を失って１点差に迫られたが、２死一、三塁でマウンドに上がった３番手トライネンが最後は満塁で４番チュラングを空振り三振に斬って逃げ切った。

Ｘ（旧ツイッター）では「＃ドジャース」「トライネン」「フリーマン」など関連ワードが数多くトレンドランク入り。ネット上では「ドジャースが初戦をとれたのはデカい」「あぶねぇ…ギリギリ勝ったよ！」「トライネンよく抑えた！！先勝はデカい」「手汗がすごいことに」「しびれたー！！でも勝ったー」「史上最高に心臓に負担が来たわ…」「ヒヤヒヤさせるわぁ、ドジャース」「スネルが報われて良かった」「完全にまくられる雰囲気やったけどよく勝ち切った」「勝てばいいんだ勝てば！」「まぁ、こんな日もあるよ」と胸をなで下ろすファンの声が。

一方で４回には悪夢の“センターゴロホームゲッツー”で、先制のビッグチャンスをふいにし、佐々木は１失点での途中降板となったことで「結果として勝ったけど内容としては油断を許さん感じ」「めっちゃ微妙でした」「最後がスッキリせんかったな」と厳しい声も多かった。

１４日（同１５日）の第２戦には山本由伸投手（２７）が先発マウンドに立つ予定。