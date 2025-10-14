自民党派閥の政治資金パーティーを巡る事件で、東京第１検察審査会は１４日、政治資金規正法違反（虚偽記入）で不起訴（嫌疑不十分）となった加田裕之・参院議員（５５）について「不起訴不当」と議決したと発表した。

議決は９月２５日付。東京地検特捜部が今後、再捜査して起訴の可否を判断する。

自民党の調査では、加田氏が代表を務める政治団体が旧安倍派から２０２０〜２２年に計６４８万円を受け取ったのに政治資金収支報告書に記載していなかったとされる。加田氏は事務担当者らとともに同法違反容疑で告発されたが、特捜部が今年２月、不起訴としていた。

同検審は議決で「検察官は一般的に考えられる捜査をしていない」とし、「議員は収支報告書の記載に監督義務があり、不記載に対する重過失を検討すべきだ」と指摘。加田氏とともに不起訴となった政策秘書や、政治団体の会計責任者と事務担当者についても「不起訴不当」とした。

一方、東京第５検察審査会は１４日、同法違反で不起訴（起訴猶予）となった簗和生・衆院議員（４６）について９月２６日付で「不起訴相当」と議決したと発表した。