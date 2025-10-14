10日（金）の「本日はダイアンなり！シーズン2」通天閣がそびえ立つ新世界からスタート。

©️ABCテレビ

久しぶりに訪れた「新世界市場」で、以前、取材したパン屋さんを訪れることに。若い頃の2人を知っている90歳の店主は、ダイアンを見て「色んなところに出てはる」と感極まる。「そんな心配してもらっていたか」と2人は照れながらも、「ちょくちょく顔を出さな」と温かい気持ちでいっぱいになる。

©️ABCテレビ

その後、大国町のおしゃれでどんな頭にも合う帽子ブランドを訪問。手づくりの帽子が並ぶ中、ユースケは「帽子ってサイズ選びが難しい」と悩みを打ち明ける。

©️ABCテレビ

「被ってみたら小さいし、被ってみたら大きい」と悩むユースケ。デザイナーの女性は、その人の輪郭に合わせて、深さとツバの形を調節した帽子を提案しているとのこと。

©️ABCテレビ

大きなサイズも作れると聞いた津田は、「（トミーズ）雅さん78cmとかも作れるんや」と驚いた様子。それを見ていたユースケも「78ってデカない？78やったら見た目でもっとすごいはず」と適当なことを言っている津田にあきれ顔。すかさず津田は「健さん用の22cmも作れる」と驚きの情報を伝えると、ユースケは「そんなんやったらもっとスゴイはずやで（コンビで並んで）漫才のとき」と2人の頭のサイズの差はそこまでないと言う。

展示してあるベレー帽を見つけたユースケは被りながら「いいな～」とまんざらでもない様子。「イギリスのグリーンベレーの帽子みたい」と津田が言うも、もっと他の何かに似ていると感じる2人。

©️ABCテレビ

「ナウシカが被ってたやつちゃう？」とユースケが言うと、津田も「冒頭のシーンで被っていたヤツや！ おばあに話を聞きに行くときのヤツや！」と共感できた模様。

【動画】ユースケが色んなキャップを被ってファッションコレクション

その後も、今年一番人気だった帽子として、紫外線防止のタオルがついているキャップを被るユースケ。そんな姿を見て2人は「まさしく雅さんや」「雅さんが24時間テレビに出てマラソンを走っていたときの姿や」興奮気味。

©️ABCテレビ

津田はキャップ、ユースケはタオルつきキャップを被ってキメるも「雅と健や」と言いながら笑う2人。何を被ってもトミーズのことが頭から離れない2人だった。

©️ABCテレビ

華麗な帽子姿を楽しめるダイアンのロケの様子は、10月10日に放送されたバラエティ番組『本日はダイアンなり！シーズン2』（ABCテレビ）で公開された。