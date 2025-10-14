◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦 ドジャース2-1ブリュワーズ(日本時間14日、アメリカンファミリー・フィールド)

ドジャースは9回に反撃受けるも、ブリュワーズに2-1で逃げ切りました。

先発したブレーク・スネル投手が8回無失点の快投。2点リードの9回はクローザーの佐々木朗希投手がマウンドに上がります。

中3日でのマウンドとなる右腕は、1アウト2、3塁から1番のジャクソン・チョウリオ選手にはセンターへの犠牲フライで失点。なおも続く2アウト3塁の場面で、四球を与えたところで佐々木投手は降板となり、ブレーク・トライネン投手がマウンドに上がります。

3番のウィリアム・コントレラス選手の打席で1塁ランナーに盗塁を許し、サヨナラのランナーが2塁まで進められると、コントレラス選手には四球。満塁にピンチが広がります。

ベンチで泣きそうな表情を佐々木投手がみせる中、37歳のベテランは4番のブライス・チュラング選手を高めのボール球で三振を奪い、なんとかチームは逃げ切りました。

トライネン投手はシーズン終盤に不振が続き、9月は12試合で月間防御率9.64の成績。ポストシーズンもフィリーズ戦で2失点するなど、不安視されていましたが、ロバーツ監督の起用に応え、ドジャースにとって敵地で大きな1勝です。