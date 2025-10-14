女優、モデルの山本舞香（28）が14日までにインスタグラムを更新。28回目の誕生日を迎え、夫でMY FIRST STORYのHiro（31）への感謝をつづった。

山本は13日の投稿で「28歳になりました」と報告し、「お母さん、産んでくれてありがとう。お父さん、強い私に育ててくれてありがとう」と両親に感謝。続けて「旦那さん、いつもありがとう。毎日笑わせてくれてありがとう。そして今、ご飯を作ってくれてありがとう。食べるのがとっても楽しみです。チビ達、言葉が無くたって表情で沢山お話してくれてありがとう」と夫や愛犬にも感謝の言葉をつづった。

さらに「私の大切なお友達 いつも本当にありがとう。これからも100%以上の愛を与えるからね。（伝えたい事が多すぎてまとまらないから会って話そうね） 応援してくれてる皆様 沢山のお祝いのコメント、投稿、メンションありがとうございます！」と友人やファンにも感謝。「愛が伝わって幸せな気持ちになりました。何が起きてもいつも温かく見守ってくださる皆さんの存在に感謝します」とつづった。

Hiroも自身のインスタグラムを更新。手を繋いだ夫婦ショットをアップし、「誕生日おめでとう。いつも支えられてます」と祝福した。

山本とHiroは昨年10月、それぞれのインスタグラムで結婚を発表した。