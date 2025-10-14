FAのラッセル・ウェストブルックは開幕前にオファーがなくても今季はNBAにフォーカスか

10月13日（現地時間12日、日付は以下同）。NBAインサイダーのマーク・スタイン記者が、有料会員サイトの“The Stein Line”を配信し、制限なしFA（フリーエージェント）のラッセル・ウェストブルックに関する進捗状況を報じた。

NBAの全30チームはトレーニングキャンプを終え、現在プレシーズンゲームが行われていて、22日に2025－26レギュラーシーズンが開幕するため、開幕ロスター入りをかけたサバイバルレースが繰り広げられている。

ウェストブルックについては、ここ数日サクラメント・キングスと互いに契約に関して関心があると『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じる一方、キングスの地元メディア『Sactown Sports 1140』のカーマイケル・デイブ記者は、中国のチームからウェストブルックへオファーが届いていると報道。

もっとも、スタイン記者はウェストブルックが2025－26シーズンに海外でプレーするかどうかの話し合いは全くされておらず、もしシーズン開幕前にオファーがなかったとしても、NBAでプレーすることにフォーカスし続けていくと報じている。

昨シーズンをデンバー・ナゲッツで過ごしたウェストブルックは、11月に37歳を迎えるベテランガード。キャリア17年目の昨シーズンも、75試合に出場して平均13.3得点4.9リバウンド6.1アシスト1.4スティールを残していた。

2017年のMVPで、オールスターとオールNBAチームにそれぞれ9度選ばれ、NBAの75周年記念チームにも名を連ねたウェストブルックは、レギュラーシーズン通算トリプルダブル数でNBA歴代トップの203回を誇っているだけに、今後この男がNBAチームと契約を結ぶことができるのか注目したい。