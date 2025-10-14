Lienelが、『Lienel 5th Live Tour 2026「Osyan」』を2026年4月より開催する。

本情報は、10月13日に東京 LINE CUBE SHIBUYAにて開催された東名阪ツアー『Lienel 4th Live Tour 2025「Miracle」』のファイナル公演にて発表されたもの。2026年6月21日に予定されている5thライブツアーのファイナルは、Lienelが結成のお披露目をした場所でもあるパシフィコ横浜 国立大ホールでの公演に。結成から3年を経て、6人にとっては大切な初舞台の地にワンマンで凱旋を果たす。

また、本日の公演で公開された5thライブツアーの告知映像では、ツアータイトル『Osyan（オシャン）』の通り「“粋”な演出でLienel流“極上のオシャレ”を皆様にお届けします」と伝えた。

（文＝リアルサウンド編集部）