sumika、初のライブ音源配信『sumika 10th Anniversary Live『Ten to Ten to 10』2023.05.14 at YOKOHAMA STADIUM』配信決定
sumikaが、2023年に結成10周年を記念して、3万3千人を動員し開催したライブ＜sumika 10th Anniversary Live『Ten to Ten to 10』2023.05.14 at YOKOHAMA STADIUM＞の音源を10月15日に配信リリースすることを発表した。
本作品は映像作品として2023年にリリース済みだが、sumikaにとってライブ音源を配信でリリースするのはこれが初となる。音源はサブスクリプションとダウンロードで楽しむ事が出来るので是非チェックして欲しい。
なお、sumikaは2025年にさいたまスーパーアリーナで開催した『sumika Live Tour 2025『Vermillion’s』2025.6.29 at SAITAMA SUPER ARENA』の映像作品のリリースを来週10月22日に控えている。
◾️『sumika 10th Anniversary Live『Ten to Ten to 10』2023.05.14 at YOKOHAMA STADIUM』
2025年10月15日（水）配信リリース
◆収録曲
1.雨天決行
2.Lovers
3.フィクション
4.ふっかつのじゅもん
5.1.2.3..4.5.6
6.ソーダ
7.Porter
8.惰星のマーチ
9.イコール
10.enn
11.わすれもの
12.New World
13.Strawberry Fields
14.No.5
15.秘密
16.透明
17.知らない誰か（sumika［camp session］）
18.ユートピア（sumika［camp session］）
19.Traveling（sumika［camp session］）
20.IN THE FLIGHT（sumika［camp session］）
21.溶けた体温、蕩けた魔法
22.Interlude
23.絶叫セレナーデ
24.Flower
25.マイリッチサマーブルース
26.メドレー（The Flag Song〜チェスターコパーポット〜KOKYU〜ライラ〜Jasmine〜Late Show〜Lamp）
27.ファンファーレ
28.明日晴れるさ
29.Shake & Shake
30.オレンジ
EN1.Starting Over
EN2.願い
EN3.「伝言歌」
EN4.雨天決行 全楽章
◾️Live BD & DVD『sumika Live Tour 2025『Vermillion’s』2025.6.29 at SAITAMA SUPER ARENA』
2025年10月22日（水）発売
●初回生産限定盤BD/DVD
BD：SRXL-596~598 11,800円（税込）
DVD；SRBL-2395 10,590円（税込）
三方背BOX入り ディスク2枚組
DISC 1
1.Vermillion
2.運命
3.ふっかつのじゅもん
4.リビドー
5.1.2.3..4.5.6
6.「伝⾔歌」
7.惰星のマーチ
8.Love Later
9.シリウス
10.透明
11.Summer Vacation
12.⾬天決⾏
13.Starting Over
14.VINCENT
15.チェスターコパーポット
16.メドレー（Amber〜カルチャーショッカー〜Babel〜ペルソナ・プロムナード〜グライダースライダー〜いいのに）
17.Dang Ding Dong
18.’s -エス-
EN1.マイリッチサマーブルース
EN2.Lovers
EN3.10時の⽅⾓
（オーディオコメンタリー入り）
DISC 2
Bonus Track Live Movie
1.The Flag Song（2025.6.17 at フェスティバルホール）
2.メドレー（Amber〜カルチャーショッカー〜Poker Joker〜ペルソナ・プロムナード〜グライダースライダー〜いいのに）（2025.6.17 at フェスティバルホール）
3.一閃（2025.6.17 at フェスティバルホール）
4.ファンファーレ（2025.6.28 at SAITAMA SUPER ARENA ）
ゲストメンバー座談会
Documentary
封入特典
・全100ページ ツアーフォトブック
・ピック型NFCキーホルダー
・レンチキュラーキーホルダー
・シリアルナンバー入り レプリカバックステージパスステッカー
・ファンクラブ会員限定『道中記』宛名&サイン入りチェキプレゼント応募用シリアル（応募期間：2025年10月21日（火）00:00 〜2025年11月7日（月）23:59）
●初回仕様限定盤（通常盤）
BD：SRXL-599 7,700円
DVD：SRBL-2398 6,600円
ディスク1枚組（初回生産限定盤DISC1と同内容）
封入特典（初回仕様限定盤のみ）
・ファンクラブ会員限定『道中記』宛名&サイン入りチェキプレゼント応募用シリアル（応募期間：2025年10月21日（火）00:00 〜2025年11月7日（月）23:59）
