「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１４日正午現在で、ファーストリテイリング<9983.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



同社は９日、２５年８月期の連結決算発表にあわせ、２６年８月期の業績予想を開示した。今期の最終利益予想は前期比０．５％増の４３５０億円とし、前期に続き過去最高益の更新を計画する。前期の業績は計画を上振れして着地。更に、前期の期末配当予想について従来の見通しから２０円増額して２６０円（年間配当は５００円）に見直したうえで、今期の配当予想は中間２６０円、期末２６０円とし、年間で５２０円と前期比２０円の増配を見込む。



翌１０日の同社株は、業績・配当見通しを好感した買いが集まって急伸し５万円台を回復。３連休明けの１４日も堅調に推移している。もっとも、直近で急ピッチな上昇をみせたことを背景に反動安を警戒する向きもあり、売り予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS