リンガハットが大幅反発、２６年２月期業績予想の上方修正と２９年２月期営業益３８億円目指す中計を好感

リンガーハット<8200.T>が大幅高で５日ぶりに反発している。１０日の取引終了後、２６年２月期の連結業績予想について、売上高を４５５億円から４５７億４９００万円（前期比４．５％増）へ、営業利益を１７億円から１９億９０００万円（同１７．５％増）へ、純利益を１０億円から１２億３１００万円（同２７．１％増）へ上方修正したことが好感されている。上期において、記録的猛暑の影響により「涼を求める」外食動機が増え飲食業には特需が生じたことに加えて、ショッピングセンターなど商業施設への集客が増加したことが貢献する。



なお、同時に発表した８月中間期決算は、売上高２２３億９９００万円（前年同期比５．５％増）、営業利益７億９０００万円（同１２．２％増）、純利益５億１１００万円（同５６．３％増）で着地。あわせて中間配当を５円から６円へ引き上げ、年間配当を１３円（前期１２円）へ増額した。



また、２９年２月期に売上高５２３億円、営業利益３８億円を目指す中期経営計画を策定した。外食事業の強化に加えて、冷凍食品市場の拡大に対応した外販事業の強化や更なるＡＳＥＡＮ地域へ出店強化、ＤＸ化による業務効率化などを進めるとしている。



出所：MINKABU PRESS