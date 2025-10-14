あいみょんが自身のXを更新し、イベント『九段下フォーク・フェスティバル’25』で桑田佳祐と共演した際のステージショットを披露した・

【写真】イベント『九段下フォーク・フェスティバル’25』のステージで桑田佳祐と共演を果たしたあいみょん

■桑田佳祐発案のイベントにあいみょんがシークレットゲストで登場

10月12日に東京・日本武道館で開催された『九段下フォーク・フェスティバル’25』。TOKYO FM開局55周年と、ラジオ番組『桑田佳祐のやさしい夜遊び』の30周年を記念して桑田が発案した一夜限りのイベントで、あいみょん、桜井和寿（Mr.Children）、原由子（サザンオールスターズ）、吉井和哉（THE YELLOW MONKEY）、竹内まりやという豪華アーティストが出演した。

あいみょんは「桑田さん、まりやさん、原さん、吉井さん、桜井さんの歌声が響く武道館、そしてあの歓声を一生忘れないです。」とコメントし、複数枚の写真を披露。続けて「ほんまに凄かった幸せ。桑田さん最高！万歳！優しくて嬉しい学園祭でした ありがとうございました！」と綴った。

写真は、桑田とステージに並びギターを弾いている2ショットからスタート。他に、イベントTシャツを着てダブルピースしているソロショット（2枚目）、原＆竹内＆桑田＆桜井＆吉井との集合写真（3枚目）も披露した。

さらに、「自分の人生にとって貴重で重要な夜。もっと頑張ろう私。あー。嬉しい（涙）」と興奮した様子で締めくくった。

SNSには「最高すぎました」「桑田さんと並んでる写真を見て震えた」「写真から全力でしあわせが伝わってくる」といった声が寄せられており、あいみょんは「ほんまに最高の夜でした」「胸が熱い、泣きそうや！！！！」「泣いてもええか」など、ファンのコメントのいくつかに返信している。

■写真：桑田佳祐と日本武道館のステージで共演するあいみょん

■サザンオールスターズの公式Xも集合ショットを投稿

サザンオールスターズの公式Xも「素敵な秋の夜を一緒に過ごしてくださった皆様、ありがとうございました」とコメントし、豪華6人が手をつないでステージに並んでいる姿を披露している。

このイベントの様子は11月3日の「FM FESTIVAL 2025」にて特別番組として放送される。