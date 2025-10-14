TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が、Instagramを更新。ミニスカートとニーハイ衣装のオフショットを公開した。

【写真】可愛さの大渋滞！TWICEサナのミニスカショット【写真】TWICEワールドツアーマカオ公演の様子

■グレーで統一したTWICEサナのオフショット

現在ワールドツアー『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR』で世界中を回っているTWICE。サナが公開した写真は、9月27日、28日に行われたマカオ公演のオフショットだ。

サナはまず、グレーのTシャツにグレーのプリーツミニスカート、そしてライトグレーのニーハイ丈のニットレッグウォーマーのコーディネートで登場。9枚目では全身ショットがアップされており、サナは右脚を上げてキュートにポーズを取っている。サナの小顔さと抜群のプロポーションが引き立つショットだ。

1～8枚目はしゃがんだポーズのアップの写真。耳の上にはハローキティがあしらわれたデニムのヘアピンを付けている。カメラはサナの美しい顔立ちをしっかりと捉え、サナは頬杖を付いたり目を閉じてみたり、様々な表情で魅了した。またサナはキャプションに「マカオで見せた私のビフォーアフター」と記し、10～12枚目ではデコルテが美しい、ブラウンの衣装のオフショットを披露した。

SNSでは「天使すぎて涙でてくる」「お肌つやつやで輝いてる」「可愛すぎて思わず悲鳴上げちゃった」「可愛さの大渋滞」「可愛さ異次元すぎ」と反響を集めている。

■写真：『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR』マカオ公演の様子