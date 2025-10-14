sumika¡¢¥é¥¤¥Ö²»¸»¤ò½éÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡ª·ëÀ®10¼þÇ¯µÇ°¤Î²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥ÖÁ´34¶Ê¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹
sumika¤¬2023Ç¯¤Ë·ëÀ®10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤·¡¢3Ëü3,000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡Øsumika 10th Anniversary Live¡ÖTen to Ten to 10¡×2023.05.14 at YOKOHAMA STADIUM¡Ù¤Î²»¸»¤¬¡¢10·î15Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£±ÇÁüºîÉÊ¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹ºÑ¤ß¤ÎºîÉÊ¤«¤é¡¢²þ¤á¤Æ¥é¥¤¥Ö²»¸»¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹
¡Øsumika 10th Anniversary Live¡ÖTen to Ten to 10¡×2023.05.14 at YOKOHAMA STADIUM¡Ù¤Ï¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤È¤·¤Æ2023Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹ºÑ¤ß¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó²þ¤á¤Æ¥é¥¤¥Ö²»¸»¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£sumika¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö²»¸»¤òÇÛ¿®¤Ç¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
²»¸»¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤È¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢sumika¤Ï2025Ç¯¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡Øsumika Live Tour 2025¡ÖVermillion¡Çs¡×2025.6.29 at SAITAMA SUPER ARENA¡Ù¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤ò10·î22Æü¤Ë¤Î¥ê¥êー¥¹¡£¤³¤Á¤é¤âÊ»¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.15 ON SALE
DIGITAL ALBUM¡Øsumika 10th Anniversary Live¡ÖTen to Ten to 10¡×2023.05.14 at YOKOHAMA STADIUM¡Ù
2025.10.22 ON SALE
Blu-ray¡õDVD¡Øsumika Live Tour 2025¡ÖVermillion¡Çs¡×2025.6.29 at SAITAMA SUPER ARENA¡Ù
