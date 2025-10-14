【ミルウォーキー（米ウィスコンシン州）＝平沢祐】米大リーグは１３日、リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）が行われ、ア・リーグ第２戦はマリナーズ（西地区１位）が１０―３でブルージェイズ（東１位）を破り、２連勝とした。

ナ・リーグ第１戦では大谷、山本、佐々木が所属するドジャース（西１位）がブルワーズ（中１位）と対戦し、大谷は１番指名打者で出場。

７月の対戦では一回もたずＫＯ

第２戦の先発を任されたドジャースの山本には、ブルワーズに対して苦い記憶がある。７月に対戦した際は一回を完了できず、４安打５失点で降板した。それから３か月。９月の月間最優秀選手（ＭＶＰ）に輝くなど、シーズン終盤からは好調を維持し、「今はまた、違うピッチングができると思う」と自信を示す。

１３日の前日記者会見では、相手打線について「つながりもあるし、いいところでホームランが出る。本当にいい打線なのは間違いない」と警戒し、１試合の重みが違う短期決戦での勝負に向け、「負けるわけにはいかないので、とにかくチームが勝てるように全力で投げたい」と気を引き締めた。

地区シリーズ終了後、髪を明るめの茶色から、黒に近い色に変えた。本塁打を打たれた直近の登板内容とは無関係だとしつつも、「流れが変わる機会になればいいかな」。受け答えも堂々としている。（帯津智昭）