むずむず脚症候群の治療を受けているとパーキンソン病のリスクが低下する可能性
むずむず脚症候群は、じっとしている時に脚を中心としてむずむずするような不快感が生じる疾患で、患者は常に脚を動かしたりさすったりする必要に駆られます。新たな研究では、むずむず脚症候群を発症して特定の治療を受けている人は、手の震えや歩行の困難を示すパーキンソン病の発症リスクが低下する可能性があると示されました。
Risk of Parkinson Disease Among Patients With Restless Leg Syndrome | Neurology | JAMA Network Open | JAMA Network
Restless Legs Treatment Slashes Increased Risk of Parkinson's Disease : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/restless-legs-treatment-slashes-increased-risk-of-parkinsons-disease
むずむず脚症候群とパーキンソン病は、いずれも体の運動の制御に支障を来すことが特徴の疾患であり、神経伝達物質であるドーパミンを模倣するドーパミン作動薬を投与し、ドーパミン経路を活性化することで治療されます。
むずむず脚症候群とパーキンソン病に似た特徴があることから、以前から研究者らは、両者の間に関連性があるのではないかと疑ってきました。一部の研究者らは、むずむず脚症候群がパーキンソン病の初期の臨床症状であり、ドーパミン経路が弱まったことを示唆しているのではないかと推測しています。しかし、これまでの研究は限定的であったり、両者の関連性が不明確であったりして、詳しいことはよくわかっていませんでした。
今回、韓国の研究チームは、むずむず脚症候群の患者9919人の健康記録を分析し、年齢・性別・その他の要素が一致するもののむずむず脚症候群ではない対照群の被験者9919人と比較。さらにこれら2つのグループを最大15年間にわたって追跡調査しました。
分析の結果、むずむず脚症候群の患者がパーキンソン病を発症する可能性は1.6％で、対照群の1％と比較して有意に高いことが示されました。一方、スタート時点からパーキンソン病と診断されるまでの期間はむずむず脚症候群の患者で14.88年、対照群で14.93年であり、統計的にはそれほど大きな差ではありませんでした。
さらに研究チームは、むずむず脚症候群の患者を「ドーパミン作動薬による治療を受けたグループ」と「ドーパミン作動薬の治療を受けなかったグループ」に分けて分析を実施しました。
すると、ドーパミン作動薬による治療を受けたグループはパーキンソン病の発症率が0.5％と対照群よりも低く、治療を受けなかったグループは発症率が2.1％とかなり高いことが判明。また、パーキンソン病発症までの期間も、むずむず脚症候群の治療を受けたグループは有意に短いことがわかりました。
以下のグラフは、縦軸がパーキンソン病の累積発症率を示し、横軸が追跡期間を示しています。対照群(黒いグラフ)と比較してみると、ドーパミン作動薬の治療を受けたグループ(水色のグラフ)はパーキンソン病の発症率が低く、治療を受けなかったグループ(オレンジ色のグラフ)は発症率が高いことがうかがえます。
今回の研究結果は、むずむず脚症候群とパーキンソン病の関連性が、必ずしもドーパミン経路の破綻とは関係が無い可能性を示唆しています。むずむず脚症候群とパーキンソン病の両方に影響を及ぼす要因には、睡眠不足や鉄欠乏症などさまざまなものがあり、これらの複雑な相互作用が2つの疾患に関連している可能性があるとのこと。
研究チームは、「むずむず脚症候群とパーキンソン病の間の病態生理学的な橋渡しには、ドーパミン経路以外の代替メカニズムが関与している可能性があります」「これらの調査結果に基づくと、むずむず脚症候群はパーキンソン病の初期症状ではなく、潜在的な危険因子として解釈する方が合理的かもしれません」と述べました。