学生や街に住む・働く人たちに長く愛されている名店やゆかりのある店が登場しましたが、令和の学生たちを虜にしている“新顔”を、御茶ノ水と神保町から各1軒ご紹介。コスパのいい料理とお酒で満足必至ですよ！

昼はインド食堂、夜は食べて飲めるインド酒場で乾杯『Indian Street Food＆Bar GOND』＠新御茶ノ水

銀座にあった南インド料理の名店『ダバインディア』の遺伝子を受け継ぐと聞けば、身を乗り出している人も多いのでは。長年愛された味を継承しつつ、全く同じでは面白くないと新たな挑戦に取り組むのがこの店だ。さすがは変化を恐れない名店の実力ですね。

カレーやタンドール料理に加えて幅広い地方のストリートフードや現地の酒を充実させ、飲めるインド料理店として街に新風を吹かせてる！インド人シェフの故郷の味や屋台の定番などつまみは異国感たっぷり。

ゴンドチキン65・1280円、アルゴビチーズクルチャ700円

『Indian Street Food＆Bar GOND』（手前）ゴンドチキン65 1280円 （奥）アルゴビ チーズクルチャ 700円 「ゴンドチキン65」はピリリとスパイシー。「アルゴビチーズクルチャ」は中にポテトとカリフラワーが入る

ヨーグルトでマリネしたチキンを揚げてさらにスパイスで炒めた「ゴンドチキン65」は秘術でも使ったかと思うほど奥深い旨辛味で、ワインお替わりーっと心で何度叫んだか。

改めてインド料理ってこんなに酒に合うんだぁと覚醒した気分です。

『Indian Street Food＆Bar GOND』支配人 平和明さん

支配人：平和明さん「インドのワインやウイスキーなどのお酒もあります！」

『Indian Street Food＆Bar GOND』

［店名］『Indian Street Food＆Bar GOND』

［住所］東京都千代田区神田駿河台3-5-15荒井ビル1階

［電話］03-3259-2800

［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）、17時〜22時（21時LO）、土・日・祝：11時半〜15時半（15時LO）、17時〜21時半（20時半LO）

［休日］基本無休、年末年始は休み

［交通］地下鉄千代田線新御茶ノ水駅B3b出口から徒歩2分

感動レベルの名物刺し盛りで気軽に立ち飲み！『魚熊鮮魚店と立ち飲みぼてふり』＠神保町

鮮魚店か立ち飲み屋か……はい、正解は両方です。店内には豊洲で仕入れたその日の魚介がズラリと並び、どれにしよっかなーと好きに選べば刺身や炭火焼に調理してくれる。もちろん買い物だけでもOK。つまりは魚屋さんと酒場のいいとこ取りってこと、そりゃ楽しいでしょ。

圧巻は名物「ぼて盛り」だ。

ぼて盛り大2728円

『魚熊鮮魚店と立ち飲み ぼてふり』（手前）ぼて盛り 大 2728円 （ドリンク）生レモンサワーセット（焼酎6杯どり＋タンサン4本＋レモン） 2508円 北海道産を主に仕入れるウニとイクラ、生本マグロも入る赤字覚悟の名物。取材時のおまけはカンパチ

これがまあ生本マグロ、ウニ、イクラと魚類界の3大スターが勢揃い。さらにおまけ1種も入る豪華盛りは、えっとアタシ何か前世でいいことしたっけ？と思わずほくそ笑むお得感。

1品料理もショーケースから選ぶ惣菜や希少な「本マグロ目玉煮」など一期一会の味もあってうれしいったらない。ドリンク類は基本セルフというのも自由で楽しい！

『魚熊鮮魚店と立ち飲み ぼてふり』

［店名］『魚熊鮮魚店と立ち飲みぼてふり』

［住所］東京都千代田区神田神保町1-20-7シャルール神保町1階

［電話］03-5577-6996

［営業時間］17時〜23時（22時LO）、土：15時〜22時（21時LO）

［休日］日・祝・他年末年始など

［交通］地下鉄半蔵門線ほか神保町駅A5出口などから徒歩3分

撮影／大西陽（GOND）、西崎進也（ぼてふり）取材／肥田木奈々（GOND、ぼてふり）

2025年10月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】赤字覚悟の名物！まぐろ、ウニ、いくら、おまけの刺身1種がたっぷり盛られて衝撃価格の「ぼて盛り」（10枚）