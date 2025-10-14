リーグ優勝決定シリーズ第1戦

米大リーグ、ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ初戦に臨んだ。佐々木朗希投手は2-0の9回に登板。2死までこぎつけたが1失点し、ブレイク・トライネン投手にマウンドを託した。この後、同点を覚悟するような冷や汗のシーンも。ドジャースファンが安堵する一方、ブルワーズファンは怒りの声も上げていた。

佐々木は1死二、三塁のピンチを迎えると、チョウリオに中犠飛を許す。続くイエリッチにも四球を与えて2死一、三塁となり、トライネンにマウンドを譲った。コントレラスに四球を与えて満塁の大ピンチ。続くテュラングの打席、4球目はあわや死球かという内角の変化球だった。当たれば押し出し死球だったが、テュラングはボールを回避。その後、三振となって2-1でドジャースが勝利した。

体に当たりそうな投球を、打者が反射的に避けることは何も不思議ではない。ただ、もし死球なら同点、さらにサヨナラの好機だっただけに、米国のブルワーズファンは嘆かずにはいられない様子だった。

米ポッドキャストメディア「ジョムボーイ・メディア」の番組「トーキン・ベースボール」公式Xは動画とともに「ブライス・テュラングは同点にできた投球を避け、ゾーンから大きく外れた投球をスイングした」と紹介。最後は高めのボール球を空振りし、三振を喫したことを伝えた。

米ファンからは「彼がやるべきことは、ただ棒立ちで動かないことだった」「死球を避けるためにここまで必死な奴は見たことがないぞ」「見るのがつらいな」「彼の身体はコントロールが効かないんだろう」「彼はなにをやっているんだ」「賢い選手ではないね」などと批判の声が相次いだ。当然、反射的な死球回避を理解する声もあり、いずれにしてもドジャースには薄氷の勝利となった。



（THE ANSWER編集部）