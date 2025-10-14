¥Þ¥¦¥ó¥É¹ß¤ê¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ë¡È°ÛÊÑ¡É¡¡µ¤¤Å¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¡Öµã¤¤½¤¦¡×¡ÖÏª¹ü¤Ë¡Ä¡×²ù¤·¤¤1¼ºÅÀ
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º³«Ëë
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤ËÎ×¤ß¡¢2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï2-0¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¡£2»à¤Þ¤Ç¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤¬1¼ºÅÀ¤·¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥óÅê¼ê¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÂ÷¤·¤¿¡£¹ßÈÄÄ¾Á°¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¸«¤»¤¿É½¾ð¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ÏÀèÆ¬¥À¡¼¥Ó¥ó¤ò»°Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢Â³¤¯¥³¥ê¥ó¥º¤Ï»Íµå¡£9ÈÖ¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹¤ËÃæ·ø±Û¤¨¤Î¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¡£Â³¤¯1ÈÖ¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤Ë¤ÏÃæµ¾Èô¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¤â2»à»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¡¢¥¤¥¨¥ê¥Á¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡£¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤È¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï4²ó1/3¤òÅê¤²Ìµ¼ºÅÀ¡£2¥»¡¼¥Ö¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£Æ²¡¹¤¿¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Å¨ÃÏ¤ÇÂç¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¹ßÈÄÄ¾Á°¡¢°Å¤¤É½¾ð¤Ø¤È°ìÊÑ¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Öº´¡¹ÌÚµã¤¤½¤¦¤Ê´é¡×
¡ÖÏª¹ü¤Ë´é¤Ë¡×
¡Öº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢ÉÔ°Â¤½¤¦¤Ê´é¤ÇÅê¤²¤ë¤Ê¤è¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¼«¿®»ý¤Æ¡×
¡Öº´¡¹ÌÚ¤¬»Ò¼¯¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡Öº´¡¹ÌÚµã¤¤½¤¦¤Ê´é¡×
¡Öº´¡¹ÌÚ¡¢´é¾å¤²¤Æ¡×
¡¡¤¢¤È¤ò¼õ¤±¤¿¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Ï¡¢ÅðÎÝ¤È»Íµå¤Ç2»àËþÎÝ¤È¥µ¥è¥Ê¥é¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç²¿¤È¤«»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÈ¯¤Î¥¹¥Í¥ë¤¬8²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ÇÅ¨ÃÏ¤ÇÀè¾¡¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë