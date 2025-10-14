ドジャースのブレイク・トライネン【写真：ロイター】

ナ・リーグ優勝決定シリーズ開幕

　米大リーグ、ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ初戦を2-1で制した。佐々木朗希投手は2-0の9回に登板。リリーフとして初失点を喫して降板したが、ブレイク・トライネン投手が何とか締めくくった。

　8回1安打無失点の快投を見せた先発スネルから、9回のマウンドは佐々木に託された。

　先頭の7番・ダービンを三飛に打ち取ったが、8番・コリンズに四球、続く代打・バウアーズに二塁打を浴び、1死二、三塁の大ピンチとなった。

　1番チョリオに中犠飛を浴びてシーズン終盤にリリーフで復帰後、初失点。その後、イエリチにも四球を与えて2死一、三塁となったところで降板した。

　あとを受けたトライネンは、盗塁と四球で2死満塁とサヨナラの大ピンチを迎えたが、空振り三振で何とか試合を締めくくった。

　これまで不安定な投球で、たびたび炎上しファンの批判の対象となっていたトライネンに、手のひら返しの日本人ファンも。Xには「トライネン今回はやってくれた」「今日は頼りになるトライネンさんでした」「今日はトライネンありがとうやな」「トライネン最高火消しナイピ！！　もう全部許した！」などのコメントが寄せられていた。

