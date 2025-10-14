ナ・リーグ優勝決定シリーズが開幕

米大リーグ、ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ初戦に臨んだ。佐々木朗希投手は2-0の9回に登板。2死までこぎつけたが1失点し、ブレイク・トライネン投手にマウンドを託した。この後、同点を覚悟するような冷や汗のシーンがあった。

佐々木は1死二、三塁のピンチを迎えると、チョウリオに中犠飛を許す。続くイエリッチにも四球を与えて2死一、三塁となり、トライネンにマウンドを譲った。

トライネンはコントレラスに四球を与えて満塁の大ピンチ。続くテュラングの打席で、内角への変化球を投じた。あわや死球かというボールだったが、デュラングが避けたため押し出しにはならず。その後に三振を奪って2-1でドジャースが勝利した。

もし死球なら同点、さらにサヨナラの大ピンチという場面。それだけにX上では「避けてくれて助かった」「ブルワーズファンは怒ってるやろうな」「避けてくれたバッターに感謝だね」などと日本ファンが冷や汗をかいていた。



（THE ANSWER編集部）