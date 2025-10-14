LE SSERAFIM／ （左から）HUH YUNJIN（ホ・ユンジン）、KIM CHAEWON（キム・チェウォン）、KAZUHA（カズハ）、SAKURA（サクラ）、HONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/14】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）が10月13日、Instagramを更新。新ビジュアルに話題が集まっている。

◆LE SSERAFIM、新ビジュアル公開


この日の投稿では、2025年10月24日にリリースとなる1stシングル「SPAGHETTI」のコンセプトフォトを公開。

「CHEEKY NEON PEPPER」の名の通り、ネオンカラーが目を引く中、キム・チェウォン（KIM CHAEWON）はオレンジ色のセンター分けロングヘア、SAKURA（サクラ）はパーマがかった黒髪ショートヘア、HUH YUNJIN（ホ・ユンジン）はオン眉前髪のヘアスタイルを披露し、今までとはガラリと印象を変えたビジュアルとなっている。

◆LE SSERAFIMの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「新ビジュアル最高！」「コンセプトフォト可愛すぎる」「サクラのショートヘアは新鮮」「チェウォンのオレンジヘアがオシャレ」など反響が集まっている。（modelpress編集部）

