LE SSERAFIM、オン眉・オレンジ髪…大胆ヘアチェンジの新ビジュアル話題「新鮮」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2025/10/14】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）が10月13日、Instagramを更新。新ビジュアルに話題が集まっている。
【写真】LE SSERAFIM、全員印象ガラリの最新ビジュアル
この日の投稿では、2025年10月24日にリリースとなる1stシングル「SPAGHETTI」のコンセプトフォトを公開。
「CHEEKY NEON PEPPER」の名の通り、ネオンカラーが目を引く中、キム・チェウォン（KIM CHAEWON）はオレンジ色のセンター分けロングヘア、SAKURA（サクラ）はパーマがかった黒髪ショートヘア、HUH YUNJIN（ホ・ユンジン）はオン眉前髪のヘアスタイルを披露し、今までとはガラリと印象を変えたビジュアルとなっている。
この投稿に、ファンからは「新ビジュアル最高！」「コンセプトフォト可愛すぎる」「サクラのショートヘアは新鮮」「チェウォンのオレンジヘアがオシャレ」など反響が集まっている。（modelpress編集部）
