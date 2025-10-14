益若つばさ40歳、平成ギャルメイクで“別人級”に激変「20年前にタイムスリップしました」
ファッションモデルの益若つばさが13日までにインスタグラムを更新。“別人級”に変身した平成ギャルメイクを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】益若つばさ、平成ギャルメイク＆黒縁メガネで激変（ほか9枚）
益若が「久しぶりに平成ギャルメイクをしたんだけど、自分でもビックリするくらい20年前にタイムスリップしました!!」と投稿したのは、平成ギャルメイクを施した自身のソロショット。写真には、褐色メイクに黒縁メガネをかけて平成ギャルになった益若の姿が複数収められている。投稿の中で益若は「流石にギャルは卒業したので新しい顔もよろしくお願いします！笑 ギャルマインドは一生背負います！」とコメントしている。
別人級に変身した平成ギャル姿に、ファンからは「うわ!!懐かしい 私も20年前に戻れた」「本当にタイムスリップです！」「ほんとにすごい！かわいい！」などの声が集まっている。
■益若つばさ（ますわか つばさ）
1985年10月13日生まれ、埼玉県出身。高校生の頃から読者モデルとして雑誌に登場し、2006年頃より雑誌『Popteen』で大ブレイク。カリスマモデルとして20代〜40代を中心に、男女問わず幅広い層から絶大な支持を得る。現在はモデルやクリエイターとして活動している。
引用：「益若つばさ」インスタグラム（@tsubasamasuwaka1013）
