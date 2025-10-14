サンキューマート、テレタビーズコラボ雑貨が新登場 推し活系から日用品まで全35アイテム
【モデルプレス＝2025/10/14】サンキューマートは、「テレタビーズ」とのコラボレーション雑貨を、全国のサンキューマート店舗で11月上旬より入荷次第販売開始する。
1997年にイギリスで放送が始まり、日本でもNHK教育テレビ（現Eテレ）で放送された人気番組「テレタビーズ」。ポップでユーモラスなキャラクターたちが、子どもから大人まで幅広い世代に愛され続けている、
今回のコラボでは、ポップなカラーで「テレタビーズ」の世界観を表現したデザインの全35アイテムをラインナップ。
キャラクターのイメージカラーを取り入れた「ぬいポーチ」「カードケース」「アクスタポーチ」などの推し活アイテムや、「ランチボックス」「ランチクロス」など日常使いできるアイテムまで、幅広く揃えた。なお公式オンラインショップでは、10月15日（水）12時より先行予約を受け付ける。（modelpress編集部）
【店頭販売】
販売開始日：2025年11月上旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始
販売場所：サンキューマート各店舗
※地域によっては販売日が異なることがある
※商品の仕様は予告なく変更する場合がある
