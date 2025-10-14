ÇðÌÚÍ³µª»Ò77ºÐ¡¢Æ±Áë²ñ¤Ç¤Î¾åÉÊ½©¥³¡¼¥ÇÈäÏª¡Ö¼ã¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÇðÌÚÍ³µª»Ò¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æ±Áë²ñ¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤òÊó¹ð¡£½©¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÇðÌÚÍ³µª»Ò¡¢¾åÉÊ½©¥³¡¼¥ÇÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê3Ëç¡Ë
¡¡ÇðÌÚ¤¬¡ÖÆ±Áë²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¹õ¤Î¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Î¾å¤Ë¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤êÇò¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÇðÌÚ¤¬¡¢ÃÅ¾å¤Ç°§»¢¤¹¤ë»Ñ¤¬Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÇðÌÚ¤Ï¡Ö°§»¢¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬Å°»Ò¤ÎÉô²°¤Î¹ðÃÎ¤â¤¼¤Ò¤È´´»ö¤µ¤ó¤Ë¤ªµ¤¸¯¤¤¤¤¤¿¤À¤ÃÅ¾å¤Ø¡£³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Áë²ñ¤Ç¤Î¾åÉÊ¤Ê½©¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿ÇðÌÚ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²¿»þ¤â¡¢¼ã¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡¡Æ±Áë²ñ¤Ç¤âŽ¤Æ±¤¸À¤Âå¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÇðÌÚÍ³µª»Ò¡Ê¤«¤·¤ï¤® ¤æ¤¤³¡Ë
1947Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë·àÃÄ¼ãÁð¤ËÆþÃÄ¡£»¨»ï¤Ê¤É¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ä¤È¤á¡¢1964Ç¯¤Ë±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¤·¿Íµ¤¤Ë¡£1971Ç¯¤Ë²Î¼ê¡¦ºäËÜ¶å¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÇðÌÚÍ³µª»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@yukiko_kashiwagi¡Ë
