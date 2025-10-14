ブランド初となるオクタゴンケースを採用！AV86 ラグジュアリースポーツウォッチ「1904 Chronograph」

デンマーク・コペンハーゲン発の腕時計ブランド「AV86」から、ブランド初となるオクタゴンケースを採用した、新しいラグジュアリースポーツウォッチ「1904 Chronograph」が登場。

2025年10月15日(水)22:00より、公式サイトにて発売されます！

AV86 ラグジュアリースポーツウォッチ「1904 Chronograph」

価格：66,000円(税込)

発売日：2025年10月15日(水)22:00(日本時間)

販売場所：AV86公式サイト

【商品仕様】

素材：サージカル316Lステンレス製スチール

ガラス：ファセット加工サファイアクリスタル

ムーブメント：Epson VR31(日本製クォーツ)

サイズ：文字盤サイズ 38mm、厚み 10mm、ラグ間距離 45mm

防水：5ATM(日常生活用強化防水)

保証：欠陥に対して2年間

「AV86」が、ブランド史上初めて“丸くない＝新しい形”へ挑戦したラグジュアリースポーツウォッチ。

時計を“時間を計るための道具”ではなく、“時間が与えてくれるものを刻み続ける存在”と考えるブランドの理念を、新たな形状で表現した一本です。

デザインは、ブランド初となるオクタゴン(八角形)の形状を採用。

直線と曲線が共存する幾何学的フォルムは、初期アール・デコ様式から着想を得ています。

多層構造のダイヤルは、サブダイヤル用のカットアウトと外周溝によって穏やかな陰影を生み、立体感ある奥行きを演出。

ファセット加工を施したサファイアクリスタルが、丸型ではない造形のシャープなエッジを際立たせています。

統合されたデザインと軽やかな装着感

本モデルでは、統合型ブレスレットとFKMラバーストラップを新設計。

ケースから滑らかに伸びるよう設計されており、一体感のあるラインと驚くほど軽やかな装着感を実現しています。

スチールブレスレットは精密なテーパーが施され、全5種類のラバーストラップは柔軟性と耐久性を兼ね備えています。

いずれもクイックリリース式で、工具なしで瞬時に付け替えが可能です。

ラインナップ（全6種類）

カラーバリエーションは全6種類。

様々なスタイルに合わせやすい、洗練されたカラーが揃います。

・Light & Dark Blue

・Light & Dark Green

・Off White & Black

・Off White

・Blue

・Olive Green

購入特典

公式サイトでメール登録を行うと、発売時に時計購入者へ「統合型ラバーストラップ」が1本無料でプレゼントされるキャンペーンが実施されます。

詳細は公式サイトにて確認ください。

AV86について

AV86(旧About Vintage)は、時計愛好家の幼馴染2人が「金庫で保管される程の価値ある腕時計を、良心的な価格で製作する」という夢を実現するため、2014年にデンマーク・コペンハーゲンで設立された腕時計ブランドです。

ブランド名の「86」は創業者が生まれた1986年に由来し、世代を超えて愛される時計作りを目指しています。

AV86の新たな挑戦となる、ブランド初の“丸くない”腕時計。

洗練されたデザインと快適な装着感を両立したラグジュアリースポーツウォッチは、日常のあらゆるシーンを特別なものにしてくれます。

AV86から登場する、ラグジュアリースポーツウォッチ「1904 Chronograph」の紹介でした。

