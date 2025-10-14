英ロックバンド、ロストプロフェッツのボーカリストだったイアン・ワトキンス氏（４８）が１１日朝、服役中のウェイクフィールド刑務所で刺殺された。ワトキンス氏は児童への性的犯罪で有罪判決を受け、２９年の刑に服していた。



事件は午前９時３９分、刑務所職員からの通報により発覚。警察と救急隊が現場に駆けつけたが、ワトキンス氏はその場で死亡が確認された。ウェスト・ヨークシャー警察は殺人事件として捜査を開始し、重大事件捜査班が調査を進めている。



ワトキンス氏は２０１２年、ウェールズ・ポンティプリッドの自宅に対する薬物捜査の一環で逮捕され、押収された多数の電子機器を解析した結果、乳児への性的暴行未遂を含む複数の犯罪が発覚。２０１３年１２月、カーディフ刑事法院で有罪を認め、２９年の実刑判決を受けた。



ワトキンス氏は２０２３年にも同刑務所内で刺され、３人の受刑者に６時間にわたり拘束される事件が起きていたが、その際は命に別状はなかった。



（BANG Media International／よろず～ニュース）