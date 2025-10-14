わくわくドキドキが体験できる！PLUM NIGHT CLUB URAKORI GINZA 1周年記念イベント「YOUは何しにPLUMへ？」

銀座裏コリドー街の「PLUM NIGHT CLUB URAKORI GINZA」にて、開店一周年を記念したスペシャルイベント「YOUは何しにPLUMへ？」が2025年10月17日に開催されます。

ご来場の方にサプライズな出会いを独特の手法で提供する、わくわくドキドキが体験できるスペシャル企画です！

PLUM NIGHT CLUB URAKORI GINZA 1周年記念イベント「YOUは何しにPLUMへ？」

実施日時：2025年10月17日

会場：PLUM NIGHT CLUB URAKORI GINZA (東京都千代田区内幸町6-8)

参加資格：どなたでも参加可能

エントランスフィー：

男性 3,000円／2DRINK

女性 入場無料飲み放題 ※一部不可有

銀座裏コリドー街のナイトシーンを盛り上げる「PLUM NIGHT CLUB URAKORI GINZA」が、開店一周年を記念したイベントを開催。

日頃の感謝を込めて、普段からご愛顧の方はもちろん、ナイトクラブにはあまり足を運ばない方にも楽しめる内容となっています。

本企画では、入場後にお客様一人一人に目的別に色分けされたハンドリングをお渡しします。

リングにはコミュニケーションしたいそれぞれのニーズに合わせた種別がなされており、同じ目的を持った方同士がスムーズに交流できるシステムです。

種別は「友人が欲しい」「パートナー探し」「自由な恋愛がしたい」「踊りにきた」の4種類を用意。

通常の出会いより、より同じ目的の方同士が気軽に交流できるシステムとなっています。

PLUM NIGHT CLUB URAKORI GINZAについて

「PLUM NIGHT CLUB URAKORI GINZA」は、銀座随一の人気ストリート「コリドー街」にある「裏コリード街」に位置するナイトクラブです。

JR新橋駅からも近く、人気の飲食店も数多く存在することから、たくさんの方が訪れ様々なナイトシーンを楽しめるワンダーランドゾーンになっています。

1階部分はバーカウンターと開放的なテラス、地下に降りると4面の大型スクリーンが圧巻なダンスフロアが広がっています。

【店舗情報】

営業時間：水〜日曜日 18:00〜24:00

定休日：月・火曜日

電話番号：03-6550-9655

通常エントランスフィー：

18:00〜20:00 男性 1,500円、女性 無料

20:00〜24:00 男性 2,500円、女性 無料

開店1周年を記念した特別な一夜を楽しめるイベントです。

目的別のバンドによって、普段とは一味違う出会いや交流を体験できます。

PLUM NIGHT CLUB URAKORI GINZAで開催される1周年記念イベント「YOUは何しにPLUMへ？」の紹介でした。

