合格ノウハウが凝縮！マウンハーフジャパン「通関士絶対合格通信講座」2026年度

マウンハーフジャパンは、2026年度「通関士絶対合格通信講座」の受講申込み受付を2025年10月5日(日)より開始しました。

また、10月20日(月)までの期間限定で、早期申込み割引キャンペーンを実施中です！

マウンハーフジャパン「通関士絶対合格通信講座」2026年度

申込受付開始日：2025年10月5日(日)

キャンペーン期間：2025年10月5日(日)〜10月20日(月)

申込サイト：https://tsukanshi.mhjcom.jp/cource/tsukanshi-mhjcom-jp-16190-gogo1-2026

指導歴30年以上の歴史が裏付ける合格ノウハウが凝縮された通信講座。

講座を監修する片山立志氏は、数多くの合格者を輩出してきた豊富な経験を持ち、最新の法改正にも即応した教材構成で2026年度試験の合格を力強くサポートします。

講座の特徴は、「通関士試験合格ハンドブック」の著者でもある片山立志氏による完全オリジナルテキストを使用している点です。

一問一答形式で効率的に理解を定着させられるほか、AI学習サポート機能で自宅での学習も安心して進められます。

法改正や最新の出題傾向にも即時対応し、8月には全国公開模擬試験も送付されるなど、万全の体制が整っています。

選べる2つのコース

学習スタイルに合わせて2つのコースから選択可能です。

初学者から受験経験者まで、自分に合ったプランで合格を目指せます。

テキストコース

基礎編講義動画と教材を中心に学習するコースです。

テキストと添削問題、模擬試験がセットになっており、初学者も受験経験者もはじめやすくなっています。

添削問題はオンラインでいつでも提出でき、結果もすぐにわかるため、納得いくまで何度でもチャレンジできます。

コンプリートコース

テキストコースの内容に加え、全ての講義がセットになった総合学習コースです。

課税価格の計算など実務対策に富んだ「本論編」や、申告書問題・直前対策講座を含む「演習編」までe-ラーニングで学習でき、インプットとアウトプットをより完璧にサポートします。

教材内容

合格に必要な知識が網羅された、充実の教材がセットになっています。

オリジナル模擬試験や最新の法改正資料も付属し、本番に向けた万全の対策が可能です。

セット内容：テキスト5冊、問題集1冊、オリジナル模擬試験、法改正資料

早期申込み限定割引キャンペーン

対象期間中に申し込むと、受講料が40％割引になるお得なキャンペーンを実施中です。

割引コードは、LINE公式アカウントまたはメールマガジンへの登録で入手できます。

対象期間：2025年10月5日(日)〜10月20日(月)

内容：早期申込み40％割引

割引コード入手方法：LINE公式アカウントまたはメールマガジン登録者限定

指導歴30年以上のノウハウが凝縮された教材と、AI学習サポートなどの手厚いフォロー体制が魅力の通信講座。

お得な早期割引キャンペーンが実施されているこの機会に、2026年度の通関士試験合格を目指せます。

マウンハーフジャパンの「通関士絶対合格通信講座」2026年度の紹介でした。

